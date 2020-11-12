انطلاق فعاليات مؤتمر «تحديات التعليم المسيحي المعاصر».. غدًا

تنطلق فعاليات مؤتمر "تحديات التعليم المسيحي المعاصر"، وذلك على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري، تحت رعاية مركز الثقافي الفرنسيسكاني، التابع للكنيسة الكاثوليكية.ويناقش المؤتمر عدة موضوعات من بينها التعليم المسيحي والتحديات الرعوية وتبادل الأدوار بين الطلاب والمعاهد الدينية والتعليم الديني ماهيته ودوره.يشارك في المؤتمر الأنبا باخوم النائب البطريركي للشئون بالكنيسة الكاثوليكية والأب ميلاد شحاتة ومايكل مدحت مدرس الفلسفة الحديثة بجامعة حلوان.