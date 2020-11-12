«الهجرة العراقية» تطلق الدفعة التاسعة من منحة الأسر العائدة

أعلنت وزارة الهجرة العراقية، اليوم الخميس، إطلاق الدفعة التاسعة من منحة المليون و500 ألف دينار للأسر العائدة من النزوح إلى مناطق سكناها.وقالت وزيرة الهجرة العراقية، إيفان فائق جابرو- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز- إن الوزارة تحرص على توزيع المنح المقدمة لمستحقيها من الأسر العائدة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المنحة يبلغ نحو 2600 عائلة عائدة.وأوضحت جابرو أن الوزارة عازمة على توزيع المنح لجميع الأسر العائدة بعد حصولها على الأموال الكافية وإقرار الموازنة خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن إطلاق المنح المالية للأسر النازحة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم.