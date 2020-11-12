«اللصيمة» أشهر الأكلات الشعبية في سيناء وتعد مضادًا حيويًا طبيعيًا

قال الباحث في التراث السيناوي، حسن سلامة، إن (اللصيمة) تعد من الأكلات الشعبية السيناوية التي يقبل عليها جميع المواطنين خاصة الشباب، فهي رفيقة الحل والترحال ورحلات الحصاد والصيد، ورفيقة السهرات الشبابية على شاطئ البحر وفي الفيافي والصحراء والأماكن الخالية.وأضاف سلامة، في تصريح اليوم الخميس: "إن اللصيمة فوائدها كثيرة، فهي تمنح الشخص طاقة كبيرة خاصة في فصل الشتاء، وتعتبر مضادًا حيويًا طبيعيًا لنزلات البرد وأمراض الشتاء، بالإضافة إلى أن زيت الزيتون يساعد المعدة على هضم الطعام ويعمل كملين للمعدة، والفلفل الأخضر يحارب كثيرًا من الفيروسات داخل الجسم".من جهته.. قال عضو اتحاد كتاب مصر عبدالعزيز الغالي: "إن اللصيمة أحد مفردات التراث السيناوي، وإن مواطني سيناء يشتركون مع أهل جنوب فلسطين في عشقها لبساطتها وسهولة تحضيرها".وأضاف الغالي: "إن اللصيمة تتكون من الدقيق وزيت الزيتون والبطيخ الصغير والطماطم والفلفل الأخضر والثوم والملح، ولها فوائد عدة تحمي الإنسان من الفيروسات".