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حوادث

حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية في أسوان

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:00 م
حملة لضبط الهاربين
حملة لضبط الهاربين
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود ضبط 781 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 149 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 30 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 436 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 162 محكوما عليهم فى جنح المخالفات وضبط 4 أحكام جنايات.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجار إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 26 قضية تموينية شملت ضبط قضية سلع منتهية الصلاحية و5 قضايا مخالفات المخابز البلدية و3 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

في مجال ضبط قضايا المرافق ضبط 121 مخالفة متنوعة شملت 85 حالة رفع إشغالات بالطريق العام و36 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.

وتركت نتائج الحملة أثر طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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