جانتس يصل قبرص في زيارة أمنية.. ويعقد لقاءات ثلاثية

يجري بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، زيارة إلى قبرص، يعقد خلالها عدة لقاءات مع المسئولين في قبرص واليونان.ووصل جانتس، اليوم الخميس، إلى قبرص، في زيارة وصفت بأنها «أمنية» يلتقي خلالها عدد من المسئولين هناك، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.ومن المقرر أن يناقش جانتس عدة ملفات أمنية مع نظرائه من قبرص واليونان، أبرزهم نيكوس أناستاسياديس رئي قبرص، وشارلمان باتريدس وزير الدفاع القبرص، ونيكولاي باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني.وسيتم عقد اجتماعا ثلاثيا لإسرائيل وقبرص واليونان، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بينهم، تحديد فيما يخص الشق الأمني، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية وزيادة الصفقات العسكرية من الصناعات الإسرائيلية.