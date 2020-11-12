السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لليونان

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن، بعد زيارة رسمية إلى اليونان، استغرقت قرابة 24 ساعة، أجرى خلالها عددًا من اللقاءات والمشاورات.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أجرى مباحثات موسعة مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيللاروبولو، بحضور وفدي البلدين، أعرب فى مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال اليونانى، مشيدًا بعلاقات الصداقة المصرية اليونانية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات اليونانية فى مصر، وقدم الرئيس الدعوة إلى رئيسة اليونان لزيارة مصر.