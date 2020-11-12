غدًا.. طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مع رياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء مع رياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء.ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة، وسقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق (السلوم- سيدي براني- مطروح)، إلى جانب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحرالأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى الصغرىالقاهرة 25 17الاسكندرية 23 16وادى النطرون 24 16طنطا 25 16شبين الكوم 25 16دمنهور 25 17بلطيم 24 17مطروح 22 15السلوم 21 15سيوة 22 13بورسعيد 25 18دمياط 24 18الزقازيق 24 16المنصورة 23 16الاسماعيلية 25 18السويس 25 17العريش 25 15رفح 24 14راس سدر 25 17نخل 26 11نويبع 27 21طابا 24 18كاترين 20 09الطور 27 19شرم الشيخ 29 19الغردقة 29 18مرسى علم 28 19الفيوم 26 14بنى سويف 26 14المنيا 27 12اسيوط 27 14سوهاج 28 14قنا 27 15الاقصر 29 14اسوان 28 15ادفو 28 15أبوسمبل 29 16الوادى الجديد 28 13شلاتين 30 22أبورماد 29 23حلايب 28 24رأس حدربة 28 24