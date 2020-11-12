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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:44 م
طقس القاهرة
طقس القاهرة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مع رياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء مع رياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة، وسقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق (السلوم- سيدي براني- مطروح)، إلى جانب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحرالأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 25 17
الاسكندرية 23 16
وادى النطرون 24 16
طنطا 25 16
شبين الكوم 25 16
دمنهور 25 17
بلطيم 24 17
مطروح 22 15
السلوم 21 15
سيوة 22 13
بورسعيد 25 18
دمياط 24 18
الزقازيق 24 16
المنصورة 23 16
الاسماعيلية 25 18
السويس 25 17
العريش 25 15
رفح 24 14
راس سدر 25 17
نخل 26 11
نويبع 27 21
طابا 24 18
كاترين 20 09
الطور 27 19
شرم الشيخ 29 19
الغردقة 29 18
مرسى علم 28 19
الفيوم 26 14
بنى سويف 26 14
المنيا 27 12
اسيوط 27 14
سوهاج 28 14
قنا 27 15
الاقصر 29 14
اسوان 28 15
ادفو 28 15
أبوسمبل 29 16
الوادى الجديد 28 13
شلاتين 30 22
أبورماد 29 23
حلايب 28 24
رأس حدربة 28 24

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