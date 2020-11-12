براتب 1700 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل ببورسعيد

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الكيماويات بمحافظة بورسعيد، براتب 1700 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال خدمات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 20 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0663770077، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، جنوب بورسعيد.