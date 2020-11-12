«الصحفيين» توفر تحصينات الأنفلونزا الرباعية لأعضائها

«الصحفيين» توفر تحصينات الأنفلونزا الرباعية لأعضائها
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:25 م
محمد جعفرطباعة
أعلن أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن توفير جرعات من مصل الأنفلونزا الرباعي، إنتاج شركة فاكسيرا، وذلك للصحفيين وأسرهم، في إطار تعزيز الشق الوقائي، لحماية الصحفيين وأسرهم.
وقال عبد المجيد في بيان اليوم، إنه اعتبارا من الأحد المقبل، يمكن للصحفيين وأسرهم الحصول على جرعات المصل، بواقع 175 جنيهًا للجرعة، فيما سيتوافر، من الأحد 22 نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 نوفمبر، طبيب بالنقابة، لتحصين من يرغب، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
وقال عبد المجيد في بيان اليوم، إنه اعتبارا من الأحد المقبل، يمكن للصحفيين وأسرهم الحصول على جرعات المصل، بواقع 175 جنيهًا للجرعة، فيما سيتوافر، من الأحد 22 نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 نوفمبر، طبيب بالنقابة، لتحصين من يرغب، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.