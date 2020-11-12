«الصحفيين» توفر تحصينات الأنفلونزا الرباعية لأعضائها

أعلن أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن توفير جرعات من مصل الأنفلونزا الرباعي، إنتاج شركة فاكسيرا، وذلك للصحفيين وأسرهم، في إطار تعزيز الشق الوقائي، لحماية الصحفيين وأسرهم.وقال عبد المجيد في بيان اليوم، إنه اعتبارا من الأحد المقبل، يمكن للصحفيين وأسرهم الحصول على جرعات المصل، بواقع 175 جنيهًا للجرعة، فيما سيتوافر، من الأحد 22 نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 نوفمبر، طبيب بالنقابة، لتحصين من يرغب، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.