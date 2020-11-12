ترامب: استغرقنا وقتًا طويلًا في كارولينا الشمالية.. وسنفوز بجورجيا

جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تلويحه بتزوير نتائج الانتخابات الأمريكية، وذلك بعد أن أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما هدد الرئيس الجمهوري السابق، باللجوء إلى القضاء فيما يخص نتائج بعض الولايات الأمريكية.وكتب ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "استغرق الأمر وقتًا طويلًا بما فيه الكفاية! ما الذي يستغرق وقتًا طويلًا في ولاية كارولينا الشمالية؟.. هل يبحثون عن المزيد من بطاقات الاقتراع لإصلاح ذلك أيضًا؟".وأضاف قائلًا: "الآن مع إعادة الفرز، سنفوز بجورجيا أيضًا.. لن تسمح ولاية بنسلفانيا وميتشيغان لمراقبي استطلاع الرأي بدخول غرف العد.. إنه غير شرعي!".وتابع: "من 200 ألف صوت إلى أقل من 10 آلاف صوت.. إذا تمكنا من تدقيق إجمالي الأصوات المدلى بها، فسنربح أريزونا بسهولة أيضًا!".