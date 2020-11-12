ضبط عاطل بـ140 جرام حشيش وطبنجة دون ترخيص في مطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، اليوم الخميس، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح ناري دون ترخيص بقصد الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى قطع من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.تلقى اللواء عماد كدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، يفيد بضبط "فايز"، 49 سنة، عاطل، مقيم في مطروح، وبحوزته طبنجة سوداء اللون بقصد الدفاع عن النفس، و8 قطع من مخدر الحشيش وزنت حوالي 140 جراما، بالإضافة إلى 410 جنيهات، وهاتف محمول.تم التحفظ على المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الدفاع عن النفس والاتجار، فتحرر المحضر اللازم رقم 29 2668 لسنة 2020 جنايات أ.د.ط مطروح، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.