إصابة 4 مواطنين في انقلاب «ميكروباص» بالمنيا

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة، اليوم الخميس، أمام قرية أبيوها التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا وتم نقلهم إلى المستشفى العام.تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي بانقلاب سيارة ميكروباص، أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.وتابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص حالة المصابين في الحادث، واطمأن رئيس المركز على استقرار حالة المصابين بمستشفى الفكرية العام.وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسئولين بضرورة توفير كل أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام.كما وجه برفع جميع السيارات من أمام مستشفى الفكرية العام ومنع التزاحم والتكدس، لتيسير نقل المصابين من وإلى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة بالمستشفى.