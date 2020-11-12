«الطرق والكباري»: السيسي وجه بتقليل «بينيات كباري النيل» لـ25 كيلومترًا

قال اللواء حسام مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.وأضاف رئيس الهيئة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن التوجه العام خلال الفترة المقبلة أن تكون هناك محاور عرضية متكاملة تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، بعدما كان الأمر يقتصر على وجود مجرد كوبري، وهو ما تقوم الهيئة بتنفيذه على قدم وساق من خلال العمل في 21 محورا.وأشار إلى أن هناك اهتمامًا بصورة كبيرة بمحاور النيل في منطقة الصعيد، لتنمية شريان التنمية في تلك المنطقة وتعظيم الاستثمار بها، وذلك تبين من خلال تنفيذ 13 محورا بتكلفة 19 مليار جنيه.