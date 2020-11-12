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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

السبت.. الأنبا أرسانيوس يترأس الاجتماع بمطرانية الوادي الجديد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:25 م
الأنبا أرسانيوس
الأنبا أرسانيوس
تريزة شنودة
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يترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي الجديد، مساء السبت المقبل الاجتماع العام الأسبوعي بمقر المطرانية.

ويشارك نيافته بصلوات العشية، ثم يلقي عظة روحية، بحضور أعداد محدودة من أقباط الإيبارشية، وذلك مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فردًا، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.

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