السجن 6 سنوات لسيدة ترويج ترامادول في قنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، ربة منزل بالسجن المشدد 6 أعوام، بتهمة حيازة الترامادول بقصد الاتجار في قنا، وصدر القرار برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي، وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء محمد.تعود أحداث القضية إلى يونيو من عام 2020، عندما وجهت النيابة العامة في قنا إلى حسنية.ع.م.ع، 41 عامًا، مقيمة بقرية دندرة، تهمة حيازة 400 قرص مخدر من الترامادول، بقصد الاتجار.وألقت وحدة مباحث قنا، في شهر يونيو من العام الجاري، بإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، القبض على ربة المنزل وشقيقها لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك عقب ورود معلومات للعميد أمين سند رئيس المباحث بقيام ربة المنزل وشقيقها بقرية دندرة بقنا بالاتجار في المواد المخدرة.وتم تشكيل قوة بقيادة العقيد فهد الهواري، رئيس مباحث المخدرات ومداهمة منزلهما وضبطهما وبحوزتهما 400 قرص مخدر ومبلغ مالي.