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مصر

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء محطة ترشيح المياه السطحية بـ«الكاب»

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:30 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، مشروع إنشاء محطة ترشيح المياه السطحية في منطقة "الكاب" بمحافظة بورسعيد.

وخلال تفقده للمحطة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول مراحل آخر تطورات تنفيذ المشروع الذي يعمل حاليًا بطاقة 26 ألف م3يوم في مرحلته الأولى، وتخدم المحطة 175 ألف نسمة خلال المرحلة الأولى، و350 ألف نسمة للمرحلتين الثانية والثالثة في قرى جنوب بورسعيد، ويقوم بتنفيذ المشروع مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وأشار خضر إلى أن تكلفة المشروع تقترب من 370 مليون جنيه، ويتضمن تنفيذ مأخذ على ترعة بورسعيد، ورافع للمياه العكرة بطاقة 52 ألف م3 يوم، و2 عداية سكة حديد قُطر 1000 مم، كما يتضمن المشروع إنشاء خط مياه عكرة من المأخذ للمحطة بطول 1600مط قطر 800 مم، بالإضافة إلى خط مياه الغسيل من المحطة إلى بيارة العكرة، وإنشاء محطة ترشيح تحتوي على منشآت فنية وإدارية، وأعمال كهروميكانيكية.

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