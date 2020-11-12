إحلال وتجديد خط الصرف الصحى بشارع ملك حفني بالإسكندرية

كثفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهودها في مواجهة موجة هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة، والتعامل مع تجمعات وكسح مياه الأمطار مع استمرار موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها محافظة الإسكندرية، منذ بدء النوة، واستمرار سقوط الأمطار على بعض المناطق على محافظة الإسكندرية.ووجه اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالبدء اليوم، في تنفيذ مشروع عاجل لإحلال وتجديد خط الصرف الصحي بشارع الملك حفني حتى شارع مسجد الرحمة، وزيادة قطر الخط من 8 بوصة إلى 10 بوصات، وتصريف المياه على محطة 6 للصرف الصحي مباشرة.يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع بعض النقاط الساخنة والتي تجمعت بها مياه الأمطار خلال النوة.كثفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهودها في مواجهة موجة هطول الأمطار والتعامل مع تجمعات وكسح مياه الأمطار.