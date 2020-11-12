رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الإسلامي» تدين إطلاق النار على السفارة السعودية في هولندا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:33 م
مقر السفارة السعودية
مقر السفارة السعودية بهولندا
نيفين أشرف
طباعة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي حادث إطلاق النار على مقر السفارة السعودية في هولندا، فيما دعت إلى ضرورة الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين، حسبما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وفي وقت سابق، أفادت سفارة المملكة العربية السعودية، لدى مملكة هولندا اليوم الخميس، بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي، لحادث إطلاق نار فجر الخميس، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وحسبما ذكرت الصحيفة، قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.

وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معربة عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة، حاثة المواطنين السعوديين المتواجدين في مملكة هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

موضوعات متعلقة

نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 رابط المجلس الأعلى للجامعات

السبت.. وزير السياحة والآثار يعلن تفاصيل أكبر كشف أثرى فى سقارة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

الصور

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

رئيس جامعة أسيوط يزور طالبة خضعت لعملية توصيل ذراعها المبتور

image description

مراجعة تراخيص المطاعم العائمة ومراسى شارع النيل بالجيزة

image description

جامعة أسيوط تجري قرعة علنية لتوزيع 480 وحدة سكنية

image description

خطة للتوسع في إنشاء مزارع للثروة السمكية بأسيوط

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

وزير الرياضة عن نهائي القرن: «إن شاء الله يكون فيه جماهير»

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

التعرق دون سبب يشير لمرض خطير

كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة اليوم 12-11-2020

رابط موقع بنك المعرفة المصري تسجيل الدخول للطلاب EKB

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم 12-11-2020.. أمطار في الإسكندرية والوجه البحري

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

سراج منير: أحلم بكتابة تاريخ المصريين 

عبير درويش: رأيت «حلاوة» بطلة طبق الدهشة واقتربت منها

المجلس الأعلى للثقافة يحتفي بروسيا في خامس أمسيات «علاقات ثقافية»

«القومي لثقافة الطفل» يحتفل بالفائزين بجوائز عالمية اليوم