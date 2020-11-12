«التعاون الإسلامي» تدين إطلاق النار على السفارة السعودية في هولندا

أدانت منظمة التعاون الإسلامي حادث إطلاق النار على مقر السفارة السعودية في هولندا، فيما دعت إلى ضرورة الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين، حسبما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" في نبأ عاجل لها منذ قليل.وفي وقت سابق، أفادت سفارة المملكة العربية السعودية، لدى مملكة هولندا اليوم الخميس، بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي، لحادث إطلاق نار فجر الخميس، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.وحسبما ذكرت الصحيفة، قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معربة عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة، حاثة المواطنين السعوديين المتواجدين في مملكة هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.