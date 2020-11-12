«الصحة» تستعد لموجة كورونا الثانية بتانكات أكسجين في «صدر 24 يوليو»

قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه جرى تركيب "تانك" أكسجين بمستشفى "صدر 23 يوليو" بالمرج، ضمن توفير المستلزمات الطبية وتطوير المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا.وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أنها مستعدة الموجة الثانية بعد أن قامت بتدريب الأطباء والعاملين في المجال الطبي على التعامل مع المرضى وطرق العلاج الجديدة والبروتوكولات الطبية المستحدثة.