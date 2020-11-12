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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد صفوت: مسلسل «إلا أنا» خطوة مهمة في مشواري الفني

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:24 م
أحمد صفوت
أحمد صفوت
أ.ش.أ
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اعتبر الفنان أحمد صفوت أن مسلسل (إلا أنا) خطوة مهمة جدا في مشواره الفني، مشيرا إلى أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا.

وقال صفوت، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنه تلقى ردود فعل جيدة جدا، وكان المسلسل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه أحب المسلسل كثيرا، وسعيد لأنه تواجد في هذا العمل.

وشارك أحمد صفوت في حكاية (سنين وعدت) بطولة أروي جودة وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل وجينا سليم وشيماء الشريف، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان، ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق.

وأضاف صفوت أن عرض الأعمال التمثيلية على المنصات الإلكترونية أمر طبيعي وتطور مهم لأنها المستقبل، لافتا إلى أن أغلب الأعمال المهمة تعرض عليها، وزادت قيمتها بعد انتشار فيروس كورونا، حيث حظيت هذه المنصات باهتمام الجمهور ومتابعة ما يعرض عليها.

وتحدث عن التوجه لكتابة مسلسلات قصيرة بدلا من مسلسلات مؤلفة من ٣٠ حلقة، قائلا إن هذا أمر جيد، وهناك حرية للجمهور في اختيار ما يريد أن يشاهده، سواء كانت أعمالًا طويلة أو قصيرة.

يشار إلى أن مسلسل (إلا أنا) عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور أحداثها في عدة حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها؛ لتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتناولت موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجي- طموح وكفاح المرأة- والعنف ضد المرأة- نظرة المجتمع للمرأة المطلقة).

وجرت أحداث المسلسل في 60 حلقة، كل 10 حلقات حكاية منفصلة بمؤلف ومخرج وأبطال مختلفين.

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