البابا تواضروس: مذابح الكنيسة هي صخرة الإيمان بالمسيح

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته بقداس صلوات التدشين: "نتعلم في يوم التدشين أنه ليس مجرد يوم احتفالي فقط ولكنه يوم يحمل تعليم لكل واحد فينا".وأضاف: "نستخدم الصلوات بالتدشين، وهذه دعوة لنا أن تكون حياتنا مدشنة من خلال الصلوات، الإنسان الذي يرفع صلوات كثيرة من قلبه حياته تصير مدشنة ومخصصة لِيَكُنْ رَفْعُ يَدَيَّ كَذَبِيحَةٍ مَسَائِيَّةٍ".وأشار البابا قائلًا: "كنيستنا في صلواتها تعلمنا كل صور الصلاة، لدينا صلوات من كلمة واحدة "كيرياليسون" ونكررها كثيرًا، ولدينا صلوات جملة واحدة يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ، ويمكن تكررها ونسميها صلوات يسوع، ولدينا صلوات قطعة مثل المزامير في الأجبية، ولدينا صلوات بالموسيقى الألحان والترانيم، ولدينا صلوات طقسية طويلة مثل صلوات القداس الإلهي، وكلها مأخوذة من الكتاب المقدس، والخلاصة لكي ما تصير حياتك مدشنة املأ حياتك بروح الصلاة مثل تدشين المذبح بالصلوات".