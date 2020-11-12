محافظ سوهاج يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بقرية الشيخ مرزوق

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، وحدة الغسيل الكلوي بقرية الشيخ مرزوق بمركز البلينا، بإجمالي تكلفة بلغت 5 ملايين و100 ألف جنيه، بحضور الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بسوهاج، والنائب محمود أبوالخير عضو مجلس النواب، وعبدالله عبدالعزيز نائب رئيس مركز ومدينة البلينا.وتفقد محافظ سوهاج تجهيزات الوحدة عقب افتتاحها والتي تتكون من عنبرين يضمان 11 جهاز غسيل كلويا، ومحطة لمعالجة المياه، ومولد كهرباء، وتخدم الوحدة أهالي القرية والقرى المجاورة، واطمأن المحافظ على المرضى واستمع إليهم حول مستوى الخدمات المقدمة بالوحدة.وأكد الفقي، أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الخدمات الصحية اللازمة من خلال إنشاء وتطوير العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، مشيدا بالمستوى المتميز للوحدة التي تم افتتاحها اليوم، والتي تمثل إضافة للمنظومة الطبية بسوهاج.كما تفقد المحافظ خلال جولته وحدة مطافئ أولاد عليو بمركز ومدينة البلينا المقامة على مساحة 150 مترا، وبتكلفة 4 ملايين جنيه لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.