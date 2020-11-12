مديرية تعليم الفيوم تنظم المشروع البيئي للحفاظ على الطبيعة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (المشاركة المجتمعية) بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع وتدريب الشباب بالفيوم، مشروع التعليم البيئي للحفاظ على الطبيعة، بحضور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وهشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومسئول المشاركة المجتمعية بشرق وغرب الفيوم.وتابع وكيل الوزارة فعاليات البرنامج بمدرسة محمد صبري البكباشي الإعدادية بالفيوم، حيث يتم تنفيذ البرنامج التدريبي في 7 مدارس إعدادية بشرق وغرب الفيوم، ويستهدف البرنامج تدريب الطلاب على أهمية الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية، كما يتم تنفيذ زيارات ميدانية للمحميات الطبيعية بالفيوم.وتقدم وكيل الوزارة برسالة شكر لمؤسسات المجتمع المدني المشاركة في تنفيذ البرنامج التدريبي بالمدارس الإعدادية ومسئولي المشاركة المجتمعية للجهد المتميز المبذول في العمل.وعلى هامش متابعة وكيل الوزارة لفعاليات البرنامج التدريبي، تفقد الفصول الدراسية بمدرسة صبري البكباشي، لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، كما حضر حصة علوم بمعمل التطوير التكنولوجي بالمدرسة، وأشاد بانتظام العمل بالمدرسة.