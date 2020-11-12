ألمانيا تتوقع تحسن العلاقات مع أمريكا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن العلاقات مع الولايات المتحدة ستشهد تحسنا في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لكن لن يكون كل شيء مختلفا مع استمرار الخلافات مع الشركاء الأوروبيين.وفي حديثه إلى منتدى باريس للسلام اليوم الخميس، عبّر ماس عن أمله في أن تأخذ واشنطن زمام المبادرة في الحد من التسلح والضغط على روسيا والصين على النقيض من الإدارة الحالية.وقال نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان إنه يرى تحسنًا في التعاون من أجل احتواء جائحة كوفيد- 19 والتعامل مع مسألة تغير المناخ، لكنه كرر ما قاله ماس من أن هناك قضايا أخرى معقدة تحتاج للتعامل معها سريعا.