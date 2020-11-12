إنجازات مبادرة الرئيس «حياة كريمة» خلال أكتوبر (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف، عن إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" خلال شهر أكتوبر الماضي، موضحة أنه تم تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ125 ألفًا و663 مواطنًا من خلال 133 قافلة طبية تم تنفيذها بالمجان على مستوى الجمهورية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأشارت إلى أنه تم إجراء 20 ألفًا و663 تحليل دم وطفيليات وأشعة، من خلال 133 قافلة طبية بمشاركة 1065 عيادة، كما تم عقد 28 ألفًا و813 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تحويل 1599 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.