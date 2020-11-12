حبس شابين قبل ترويج 150 طربة حشيش بالبحيرة

قرر المستشار أحمد عتمان، رئيس نيابة أبوالمطامير، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطهما بـ150 طربة حشيش بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ألقت القبض عليهما بعد أن تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاطهما في ترويج المواد المخدرة على عملائهما.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.وعثر بحوزتهما على الآتي: (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما– كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1،050،000) واحد مليون وخمسين ألف جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.