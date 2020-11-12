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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المرصد السوري: طائرات مجهولة تضرب ميليشيات إيرانية في سوريا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:09 م
طائرات مجهولة
طائرات مجهولة
منار أحمد
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن طائرات مجهولة شنت غارات على بادية معدان عتيق ضمن الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة الرقة، حيث تتواجد ميليشيات موالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة إلى أن تنظيم "داعش" ينشط هناك أيضًا.

ولم ترد معلومات إلى الآن عن الخسائر البشرية على خلفية تلك الضربات.

يشار إلى أن عدة غارات رجحت أنها إسرائيلية استهدفت أيضا، الشهر الماضي، مجموعات تابعة لحزب الله اللبناني والإيرانيين، كانت متمركزة في قرية الحرية الواقعة بريف القنيطرة الشمالي.

وفي 14 سبتمبر، قصفت طائرات إسرائيلية، حسب المرصد، مواقع للميليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة "الثلاثات" جنوب مدينة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 10 عناصر من جنسيات غير سورية.

كذلك، في يوليو الماضي، استهدفت طائرات هليكوبتر إسرائيلية 3 مواقع في القنيطرة جنوب غربي سوريا بصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

يذكر أن إسرائيل كثفت خلال الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع لجيش النظام السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

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