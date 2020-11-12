السجن 15 عامًا لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بقنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي، وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء محمد- عاملا، بالسجن المشدد 15 سنة لقيامه بالاتجار في المخدرات.تعود أحداث القضية إلى 8 يوليو 2014، عندما وردت معلومات لمباحث المخدرات بقنا، باعتزام "إسلام.ص. ف"، عامل، مقيم بالأقصر، بتوزيع كمية تبلغ 10 لفافات من نبات البانجو المخدر على عملائه في مركزي دشنا وقنا.واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة والاتجار بها عقب ضبطه وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي، مؤكدًا أنه يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف ويقوم بتوزيع المخدرات عليهم، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.