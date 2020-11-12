«التعليم» تعلن تفاصيل مسابقتها لحفظ القرآن الكريم

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بمعايير وضوابط مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2020- 2021، لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، وتتضمن موضوعات المسابقة ومستوياتها.ويتطلب المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا وتفسير أجزاء الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين والثلاثين، وحفظ أحاديث كتاب (الأربعون النووية) كاملا، والمستوى الثاني، حفظ القرآن الكريم من أول صورة "يونس" إلى آخر سورة "الناس" مع جودة التلاوة، وتفسير الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين، وحفظ الأحاديث من 2011 من كتاب (الأربعون النووية).أما المستوى الثالث، فيتطلب، حفظ القران الكريم من أول سورة "القصص"، لآخر سورة "الناس" مع جودة التلاوة وتفسير الجزء الثلاثين، مع حفظ الأحاديث من 1-10 من كتاب (الأربعون النووية).