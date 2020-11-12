عبدالرحمن أبوزهرة يسترجع ذكرياته في «صاحبة السعادة»

تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، الفنان عبدالرحمن أبوزهرة خلال الحلقة المقبلة في برنامجها "صاحبة السعادة"، والذي يذاع على شاشة قناة dmc.ويكشف الفنان القدير، خلال الحلقة، عن العديد من أسرار حياته الفنية والشخصية، ويسترجع ذكرياته الفنية والمواقف التي مر بها سواء الصعبة أو الطريفة، كما يتحدث عن أبرز الشخصيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية.وفي سياق آخر، استضافت "صاحبة السعادة" خلال حلقة الإثنين كلًا من الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي في حلقة خاصة ليتحدثا عن علاقتهما الفنية وبدايتهما معًا، ويكشفا عن العديد من الكواليس لأول مرة.ويعرض برنامج صاحبة السعادة لإسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع على قناة "dmc" في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.