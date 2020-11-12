رئيس الوزراء يتفقد بازار بورسعيد الجديد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته والوفد المرافق في بورسعيد، بتفقد بازار بورسعيد الجديد.وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أن هذه السوق مُقامة على مساحة 21 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفة إنشائه 200 مليون تقريبًا، لافتًا إلى أنه أقيم على أرض السوق العشوائية القديمة، ويضم ٣٢ محل خضار جملة، و٦ محلات خضار جملة مزودة بثلاجة، بالإضافة إلى ٦٩ محل قطاعي، و٣ محلات عطارة، و٦ محلات لحوم ودواجن منها منفذ بيع لحوم خاص بالمحافظة، ويوجد بالسوق مقران لبنكي القاهرة ومصر، و١٦ محلًا تجاريًا بدورين، كما تضم السوق الجديدة ٨ مطاعم بدورين وتراس.وقد أثنى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على النقلة النوعية التي تحققت بإنشاء هذه السوق الحضارية المنظمة، بعد أن كان في السابق عبارة عن سوق عشوائية، وأكد رئيس الوزراء أن مثل هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة، سواء للعاملين في هذه الأسواق، أو جمهور المتعاملين معها.