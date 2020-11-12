الصين تعتبر استقالة نواب معارضين في هونغ كونغ «تحديا صارخا» لسلطتها

حذّرت الصين اليوم الخميس، من أنّ الاستقالات الجماعية للنواب المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ تعد "تحديا صارخا" لسلطتها في المستعمرة البريطانية السابقة.وقرر 15 نائبا من المؤيدين للديمقراطية أمس الأربعاء، الاستقالة احتجاجا على قرار لجنة تشريعية رئيسية في الصين عزل أربعة من زملائهم، ما جعل من تبقى في المجلس مؤيدين لبكين.وتأتي هذه الاستقالات فيما تشتد الضغوط على الحركة المؤيدة للديمقراطية التي تتعرض لهجمات مستمرّة من جانب الصين بعد فرضها في أواخر يونيو قانونًا حول الأمن القومي.