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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مدبولي يزور «كابسي للدهانات» في بورسعيد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:00 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، شركة "كابسي" للدهانات، مساهمة مصرية، خلال زيارته محافظة بورسعيد اليوم.

وأوضح مسئولو الشركة، أن تاريخ إنشاء الشركة يرجع إلى عام 2002، برأسمال مدفوع 300 مليون جنيه، ورأسمال مرخص مليار جنيه، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات 1.244 مليار جنيه، ويصل عدد فريق العمل بالشركة إلى 1700 موظف ومهندس وعامل.

كما أشار المسئولون إلى أن إجمالي حجم مبيعات الشركة يصل إلى 3.1 مليار جنيه سنويًا، من خلال إجمالي مبيعات يبلغ 91 ألف طن، وتبلغ نسبة التصدير من إجمالي المبيعات حوالي 35%، بينما تبلغ نسبة المبيعات المحلية 65%.

وحول منتجات الشركة، فقد أشار المسئولون إلى أن 55% من المنتجات دهانات سيارات، و25% دهانات مباني، و18% دهانات أعشاب، و2% أحبار، وهناك 8 فروع توزيع محلية، و40 وكيلا وموزعا محليا، ويتم التصدير إلى 60 دولة، وتمتلك الشركة 4 أسماء تجارية، لافتين إلى أن من أبرز الدول التي يتم التصدير إليها هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ونيجيريا، وإيطاليا، وإنجلترا.

وتمثل "كابسي للدهانات" 70% من إجمالي صادرات مصر من الدهانات، وتحتل الشركة المرتبة 62 في الترتيب العالمي من حيث حجم المبيعات، كما تعتبر أكبر منتج لدهانات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي الوقت نفسه من أكبر 20 شركة متخصصة في دهانات السيارات في العالم.

وأضاف مسئولو الشركة أن مصنع الشركة في بورسعيد مقام على مساحة 238 ألف متر مربع، وهناك تجهيزات لمصنع العاشر من رمضان وهو في مرحلة التصميم على مساحة 150 ألف متر مربع، ومن المخطط أن تصل استثماراته إلى 500 مليون جنيه في المرحلة الأولى.

كما يمتلك المصنع مركز بحوث وتطوير يعمل به 120 باحثا مصريا، يعملون فى مجال تطوير منتجات الشركة، وهو ما مكن كابسي مصر من امتلاك براءات اختراع منتجات عديدة يتم تصديرها حول العالم.

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