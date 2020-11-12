«الصحة العالمية» تكشف آخر مستجدات كورونا في مؤتمر صحفي.. الخميس

تعقد منظمة الصحة العالمية الخميس المقبل مؤتمرًا صحفيًا عبر الفيديو، حول التطورات الأخيرة ومستجدات جائحة كوفيد-19، يشارك فيه 3 وزراء للصحة من ثلاثة بلدان هي تونس والبحرين وباكستان مع المدير الإقليمي للمنظمة.وكانت منظمة الصحة العالمية قد رصدت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 3.6 مليون، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء.وأفادت المنظمة الدولية المختصة في جنيف، بأن أعداد حالات الوفاة تضاعفت بأكثر من 54 ألفا، بزيادة 9000 عن الأسبوع الماضي.وقالت النشرة الإخبارية لمنظمة الصحة العالمية: «زاد خلال الأسبوع الماضي، العدد الإجمالي لحالات (كوفيد – 19) بنسبة 8٪ عن الأسبوع السابق، إلى أكثر من 3.6 مليون».وأصيب اعتبارًا من 8 نوفمبر، حوالي 49.7 مليون شخص، كما سجل أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة في العالم.