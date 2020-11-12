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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس شركة تطوير لقاح كورونا: 40 ألف شاركوا في التجارب السريرية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:54 م
أوجور شاهين
أوجور شاهين
نيفين أشرف
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قال أوجور شاهين، رئيس شركة "بايو إن تيك" لتطوير لقاح كورونا مع "فايرز" الأمريكية، إن التجارب السريرية الأخيرة شملت 40 ألف مشارك، مشيرًا إلى أن الشركة تبحث حاليًا توزيع اللقاح مع 30 حكومة حول العالم.

وأضاف رئيس الشركة في حديثه لشبكة "العربية" الإخبارية، الخميس: "رأينا آثارا جانبية محدودة لا تتعدى اليومين للقاح كورونا حتى الآن"، مضيفًا: "سنستمر بجمع البيانات عن اللقاح لمدة العامين المقبلين".

وأوضح شاهين، أن اللقاح سيكون عبر جرعتين في اليوم الأول واليوم 22، لافتًا إلى أن البيانات الأولية تشير إلى مناعة مدتها 3 أشهر على الأقل، فيما تنتظر الشركة نتائج البيانات حيال المناعة لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام.

وأكد شاهين: "الجميع يعمل بطاقة قصوى لكن الجودة تتطلب وقتًا.. نحاول تأمين 1.5 مليار جرعة العام المقبل، ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمكين وصول اللقاح للدول الأضعف اقتصاديًا، ونأمل ببيع مليارات الجرعات في 2021 ليشمل التوزيع كافة دول العالم".

ونصح رئيس الشركة، دول العالم، بضرورة مطالبة اللقاح بشكل مبكر لضمان تأمينه واستمرار سلاسل الإمداد، مشددًا على أهمية إقصاء عملية تأمين موافقة السلطات الصحية عن السياسية، وأن التوزيع يعتمد على موافقة الجهات التنظيمية لكل دولة على حدة.

وأشار شاهين، إلى أن نقل اللقاح يتم عند درجة 70 تحت الصفر، مشددًا على أنه بعد نقل اللقاح لا بد من تخزينه في برادات خاصة متوفرة بالمستشفيات.

وتابع: "نتوقع استمرار المناعة من اللقاح لمدة عام وبدأنا بتطعيم مجموعة من الأطفال بين 12 إلى 16 عامًا، وهناك خطط حاليًا لتطعيم مجموعة من الأطفال دون سن 12 عامًا".

وفي وقت سابق، قالت شركة صناعة الأدوية الأميركية فايزر، إن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90%، وهو ما يمثل انتصارًا كبيرًا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأسا على عقب.

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