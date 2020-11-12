رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السبت.. وزير السياحة والآثار يعلن تفاصيل أكبر كشف أثرى فى سقارة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:58 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
أ.ش.أ
طباعة
يعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، بعد غد السبت، تفاصيل أكبر كشف أثري بمنطقة آثار سقارة في مؤتمر صحفي، بحضور العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وقالت الوزارة- في بيان أصدرته، اليوم الخميس- إن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي، كما تم العثور على عدد من اللقى الأثرية المذهبة، منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.

كانت البعثة الأثرية المصرية قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الأثرية المهمة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميًا ملونًا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.

موضوعات متعلقة

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

صعق الطلاب وهتك عرضهم.. السجن 15 عاما لمدرس بقنا

وزير الرياضة عن نهائي القرن: «إن شاء الله يكون فيه جماهير»

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يزور طالبة خضعت لعملية توصيل ذراعها المبتور

image description

مراجعة تراخيص المطاعم العائمة ومراسى شارع النيل بالجيزة

image description

جامعة أسيوط تجري قرعة علنية لتوزيع 480 وحدة سكنية

image description

خطة للتوسع في إنشاء مزارع للثروة السمكية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجدد عقد التعاون المشترك مع شركة مصر للسياحة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

وزير الرياضة عن نهائي القرن: «إن شاء الله يكون فيه جماهير»

هل تنقل جميع الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية؟.. الحكومة توضح

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من 4 أحكام قضائية بغرامات 6 ملايين جنيه بالزيتون

منوعات

التعرق دون سبب يشير لمرض خطير

رابط موقع بنك المعرفة المصري تسجيل الدخول للطلاب EKB

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم 12-11-2020.. أمطار في الإسكندرية والوجه البحري

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 في الوزارات والهيئات بجميع المحافظات

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

المجلس الأعلى للثقافة يحتفي بروسيا في خامس أمسيات «علاقات ثقافية»

«القومي لثقافة الطفل» يحتفل بالفائزين بجوائز عالمية اليوم

نادي أدب آفاق يحتفي بـ «بنات للألم» الأربعاء المقبل

«التنسيق الحضاري» ينظم محاضرات لطلبة جامعة فاروس