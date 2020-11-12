السبت.. وزير السياحة والآثار يعلن تفاصيل أكبر كشف أثرى فى سقارة

يعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، بعد غد السبت، تفاصيل أكبر كشف أثري بمنطقة آثار سقارة في مؤتمر صحفي، بحضور العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.وقالت الوزارة- في بيان أصدرته، اليوم الخميس- إن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي، كما تم العثور على عدد من اللقى الأثرية المذهبة، منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.كانت البعثة الأثرية المصرية قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الأثرية المهمة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميًا ملونًا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.