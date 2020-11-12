كشف غموض ذبح سائق «توك توك» بكوم حمادة

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة، من كشف غموض العثور على سائق توك توك، مصاب بجرح قطعى بالرقبة، وملقى بالشارع بجوار كوبري قرية خنيزة التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.وتبين أن وراء الواقعة شخصين قاما باستدراج المجنى عليه لسرقة "التوك توك" الخاص به.وكان مدير أمن البحيرة اللواء محمد والى تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة بورود بلاغ بالعثور على جثة "محمد صبري جاد" سائق توك توك مُقيم قرية كفر بولين بدائرة المركز، ملقى على الأرض بجوار كوبري قرية خنيزة ومصابًا بجرح قطعى بالرقبة، ولم يتم العثور على "التوك توك" الخاص به.وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الواقعة، وتمكن فريق البحث بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة إيتاى البارود من ضبط المتهمين والمركبة النارية "توك توك" وبها آثار دماء السائق وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.واعترف المتهمان أنهما قاما باستدراج المجني عليه أثناء سيره داخل مدينة كوم حمادة بزعم توصيلهما وأثناء سيرهما استغلا خلو الطريق من المارة وقام أحدهما بطعنه بسكين بالرقبة. تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.