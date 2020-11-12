«الصحة» توضح الأطعمة الواجب تناولها خلال فترة الحمل

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأغذية التى يجب أن تتناولها السيدات خلال فترة الحمل، للحفاظ على صحتهن والجنين.وشددت الوزارة على أهمية تناول اللحوم والبقوليات، حيث توفر للجسم ما يحتاجه من بروتين وحمض الفوليك والحديد، كما شددت على أهمية الخضروات والفواكه، لأنها غنية بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات.وأشارت إلى أهمية تناول الحبوب الكاملة لكونها مصدرًا جيدًا للطاقة، بالإضافة إلى منتجات الألبان وهي أفضل مصدر للكالسيوم.وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أطلقت في مارس الماضي مبادرة رئيس الجمهورية "للعناية بصحة الأم والجنين"، والتي تهدف إلى فحص السيدات الحوامل من فيروس «بي» وبكتيريا الزهري وفيروس نقص المناعة البشري الإيدز، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم، لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.