فلسطين: نسبة التعافي من كورونا 88.3% والإصابات 10.9%

أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.وقالت كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين اليوم الخميس، إنه تم تسجل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنة 81 عامًا من بيت فوريك بمحافظة نابلس، مواطنة 47 عامًا من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، مواطن 86 عامًا من إذنا بمحافظة الخليل)، إضافة إلى وفاة مواطن 59 عامًا من قطاع غزة وحالة وفاة في بلدة بيت حنينا بمدينة القدس.وحسب الصحة: "فيما يخص حالات التعافي فقد سجلت 353 حالة في الضفة الغربية (الخليل 48، جنين 36، نابلس 134، طولكرم 21، سلفيت 6، قلقيلية 9، رام الله والبيرة 95، طوباس 4)، قطاع غزة 282، مدينة القدس 22".