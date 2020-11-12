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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ألمانيا ترفض تحقيق الأمن الأوروبي المشترك دون روسيا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:54 م
هايكو ماس،
هايكو ماس،
وكالات
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قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إنه يجب أن تكون أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على استعداد لتعزيز فكرة الأمن المشترك مع روسيا، فبدون موسكو لا يمكن تحقيق هذا الأمن.

وأضاف الوزير، متحدثا في منتدى باريس للسلام، أن بنية تقييد الأسلحة على سبيل المثال في مجال الأسلحة التقليدية في حالة يرثى لها، متبعا: "إن الحوار المنظم الذي بدأناه عام 2016 يمكن أن يكمل المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن نزع السلاح النووي ويفتح آفاقًا جديدة لحوار أوروبي حول السلام والأمن. بعد ثلاثين عاما: ماذا تبقى من روح هلسنكي؟".

وتابع ماس قائلا: "هذه فرصتنا للترويج ودفع فكرة الأمن الأوروبي المشترك. الأمن الذي لا يمكن تحقيقه دون روسيا، أو حتى ضد روسيا"، مضيفًا: "لكي يتم سماع صوت أوروبي في مثل هكذا الحوار، يجب أن يتفق الاتحاد الأوروبي على موقف مشترك بشأن روسيا، الاستفادة الكاملة من المبادئ الخمسة التي وضعتها فيديريكا موجيريني".

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