إليسا تستعد لطرح كليب «صاحبة رأى»

تستعد النجمة إليسا، لطرح كليبها الجديد "صاحبة رأي" عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" وعدد من القنوات الفضائية.والكليب يتناول قضية حرية التعبير، وانتهت الفنانة من تصويره مؤخرًا في لبنان وهو من إخراج إنجي جمال.أغنية "صاحبة رأي" كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع موسيقي هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس إيلي بربر.وحققت أغنية "صاحبة رأي" نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا، على موقع "يوتيوب".على جانب آخر تحتفل إليسا بمرور 20 عاما على انطلاق مسيرتها الفنية خلال أيام، وتستعرض خلال أحد البرامج المقرر أن تبث عبر شاشة قناة دبي مشوارها الفني المليء بالعطاء، والعقبات التي واجهتها على مدار الـ 20 عامًا.