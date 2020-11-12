إيبارشية سمالوط تحتفل بتذكار ميلاد الأنبا بفنوتيوس

تحتفل إيبارشية سمالوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار ميلاد الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية الثاني والسبعين.وتقدمت الإيبارشية برسالة تهنئة لنيافته، بهذه المناسبة مصلين لله أن يديم خدمته للإيبارشية أزمنة عديدة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي، خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الإكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فردًا، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.