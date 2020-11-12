رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتابع موقف التصالح فى مخالفات البناء ببورسعيد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:40 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح حول موقف التصالح في مخالفات البناء بمحافظة بورسعيد، ومنظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، خلال وجوده في مبنى ديوان عام المحافظة، اليوم.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن إجمالي عدد المبانى بالمحافظة يبلغ 51758 مبنى، وأن عدد المخالفات وصل إلى 6459 مخالفة، بنسبة 12.47%، وبلغت الطلبات المقدمة للتصالح 3638 طلبًا، وتمت إزالة 2421 مخالفة، والمتبقي من المخالفات يصل عدده إلى 4038 مخالفة.

واستعرض الغضبان، منظومة العمل التي ابتكرتها المحافظة لتطوير أداء عملية إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذه، في إطار التحول نحو النموذج المميكن لإصدار تراخيص البناء ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن ذلك يتم تنفيذه من خلال لجنة مركزية تختص بمراجعة إصدار تراخيص البناء.

وقال: "يتم فور إصدار الترخيص تسليم نسخة منه للجنة المركزية لمتابعة تنفيذ تراخيص البناء، التى تتولى التنفيذ على الأرض، حيث تحقق المنظومة قدرًا أكبر من الحوكمة لمنظومة التراخيص".

وحدد المحافظ الأدوار التي تقوم بها اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء، بما تضمه من إدارات ومديريات بالمحافظة، تتمثل في إدارة التخطيط العمرانى، والتي تقوم بمتابعة الاشتراطات البنائية، وإدارة التغيرات المكانية والجيومكانية، التي تقوم بمراجعة موقف الأراضى، وإدارة الأملاك والشئون القانونية التي تقوم ببحث الملكية، إلى جانب دور مديرية الإسكان التي تتابع الاشتراطات الفنية، ونقابة المهندسين التي تقوم بمطابقة الأعمال المقدمة، في حين تمنح إدارات المرور والحماية المدنية والكهرباء أكواد الاشتراطات، يلى ذلك دور مدير التنظيم بكل حى والذي يقوم بالفحص والاعتماد.

إلى جانب دور اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء، وعرض المحافظ دور اللجنة المركزية فى متابعة تنفيذ تراخيص البناء بما تضمه من إدارات متمثلة فى لجنة من الحى (أملاك وتنظيم الحى)، وإدارة الحوكمة والمتابعة وحماية أملاك الدولة، وإدارة المتغيرات المكانية والمساحة، بالإضافة إلى مديرية الإسكان والمرافق، وجهاز المشروعات، وشرطة المرافق والحماية المدنية، إلى جانب شبكة معلومات المرافق.

وأشاد رئيس الوزراء بالمنظومة المبتكرة من المحافظة لمراجعة إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذ التراخيص، مطالبًا بدراسة تطبيقها فى جميع المحافظات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 12-11-2020

نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 رابط المجلس الأعلى للجامعات

الصور

image description

مراجعة تراخيص المطاعم العائمة ومراسى شارع النيل بالجيزة

image description

جامعة أسيوط تجري قرعة علنية لتوزيع 480 وحدة سكنية

image description

خطة للتوسع في إنشاء مزارع للثروة السمكية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجدد عقد التعاون المشترك مع شركة مصر للسياحة

image description

قافلة طبية لأهالى مساكن عثمان بـ6 أكتوبر (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«الصحة العالمية» تحدد شرطًا لانتهاء جائحة كورونا

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 في الوزارات والهيئات بجميع المحافظات

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من 4 أحكام قضائية بغرامات 6 ملايين جنيه بالزيتون

منوعات

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم 12-11-2020.. أمطار في الإسكندرية والوجه البحري

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 في الوزارات والهيئات بجميع المحافظات

بيع ألماسة وردية نادرة بمزاد في جنيف مقابل 26.6 مليون دولار

بعد «سبوتنيك V».. روسيا تعلن عن عقار جديد لعلاج كورونا

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

الفنان على المنسى وفرقة «كردان» فى بيت السحيمى

«أين تذهب هذا المساء».. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

تغريد فياض تتعاقد مع المفكر العربي علي «كلونومانيا»

اليوم.. مناقشة «الأميرة والرجل من العامة» للكاتب محمد إبراهيم طه