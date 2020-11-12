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الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر
السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى المستشار أحمد عبدالقوى غنيم
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:38 م
السيسي
أ ش أ
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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد نادر محمد سليمان، للتعزية في وفاة المرحوم المستشار أحمد عبدالقوي غنيم، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.
الكلمات المفتاحية
رئيس الجمهورية
المستشار أحمد عبد القوي غنيم
الرئيس السيسي
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