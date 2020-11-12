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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات لمسجلين سحلا طالبة لسرقة حقيبتها بشبرا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:45 م
المشدد لمسجلين
المشدد لمسجلين
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بمعاقبة مسجلين متهمين بسحل طالبة والاستيلاء على هاتفها وحقيبة يدها، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالقادر التوني، وعضوية المستشارين أمير فايز حنا، وأيمن عرابي، بحضور عاطف مينا، رئيس النيابة، وسكرتارية أحمد عياش.

وكشفت التحقيقات عن تتبع المتهمين طالبة بكلية الزراعة، في أثناء توجهها للكلية، وحال سيرها والحقيبة في يدها، والهاتف في اليد الأخرى، استقل المتهمان دراجة بخارية، وتهجما عليها، إلا أنها تمكنت من التشبث بالحقيبة.

وأدى ذلك إلى سحلها على الأرض، وفي تلك الأثناء تمكن الأهالي من قذف المتهمين بالحجارة، وإيقاف الدراجة فسقطا من عليها، وتمكن أحدهم من الهرب بالهاتف الخاص بالمجني عليها، وضبط الآخر ومعه الحقيبة.

واستندت المحكمة في قرار الإدانة بشهود الواقعة، وهما صاحبا مطعم، وسوبر ماركت، وأثبتت تحريات المباحث صحة حدوثها.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المتهمين ثبتت سرقتهما بالإكراه، ودفع المجني عليها وسحلها على الأرض، فتمكنا من الاستيلاء على حقيبتها والهاتف، كما أنها تعرفت عليهما، وبينت دور كل منهما في الواقعة.

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