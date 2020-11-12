إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم «ميكروباصين» بالمنيا ‎

أصيب قبل قليل، 9 أشخاص في أنحاء متفرقة بالجسم إثر تصادم ميكروباصين بالطريق الزراعي «القاهرة - أسوان» أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.وتلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين مكروباصين بالطريق الزراعي «القاهرة - أسوان» وأسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.