«الزراعة» تكشف المواعيد المناسبة لزراعة القمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواعيد المناسبة لزراعة القمح للحصول على إنتاجية وفيرة وفقا للممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة، والتي بدأت من 10 نوفمير الجاري وتنتهي 25 من الشهر ذاته.وحذر معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية في تقرير رسمي، من الآثار السلبية لتأخير مواعيد زراعة القمح من بعض المزارعين، مشددا على ضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية، وبالأخص الزراعة في الميعاد المناسب وهو 10-25 نوفمبر في الوجه القبلي، ومن 15-30 نوفمبر في الوجه البحري، مع ضرورة وقف عمليات الزراعة في حالة سقوط الأمطار بكميات كبيرة أو اللجوء إلى الزراعة «الحراتي».