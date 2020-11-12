«صحة المنيا» تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ102 ألف مواطنة

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال العيادات الطبية المتنقلة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 102 ألف و381، منها 13 ألفًا و213 حالة مستجدة، و88 ألفًا و168 حالة من المترددين على العيادات المتنقلة خلال شهر أكتوبر الماضى.من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تم تنظيم قافلة طبية في 3 قرى بمركز سمالوط، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1230 حالة بمختلف التخصصات منها الباطنة والأطفال والأسنان والنساء، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث تم تنفيذ 17 ألفًا و648 ندوة عن فيروس كورونا و11 ألفًا و328 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و8 آلاف و604 ندوات عن الفحص الذاتى للثدي.وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تنفيذ 8 دورات تدريبية لعدد 120 من مقدمى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من أطباء وصيادلة وتمريض ورائدات ريفيات، وذلك لرفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ 60 زيارة لمراكز تنظيم الأسرة لمتابعة سير العمل بها.وأشار "النادي" إلى أنه تم عقد 640 ندوة، وتم تحويل عدد 1609 حالات إلى عيادات تنظيم الأسرة وعمل 10 بطاقات رقم قومي و86 شهادة ميلاد، كما شملت الأنشطة دورات تدريبية عن الأشغال اليدوية والخياطة.