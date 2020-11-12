رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة المنيا» تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ102 ألف مواطنة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:37 م
صحة المنيا
صحة المنيا
المنيا ـ على حسين
طباعة
تواصل مديرية الصحة بالمنيا تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال العيادات الطبية المتنقلة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 102 ألف و381، منها 13 ألفًا و213 حالة مستجدة، و88 ألفًا و168 حالة من المترددين على العيادات المتنقلة خلال شهر أكتوبر الماضى.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تم تنظيم قافلة طبية في 3 قرى بمركز سمالوط، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1230 حالة بمختلف التخصصات منها الباطنة والأطفال والأسنان والنساء، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث تم تنفيذ 17 ألفًا و648 ندوة عن فيروس كورونا و11 ألفًا و328 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و8 آلاف و604 ندوات عن الفحص الذاتى للثدي.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تنفيذ 8 دورات تدريبية لعدد 120 من مقدمى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من أطباء وصيادلة وتمريض ورائدات ريفيات، وذلك لرفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ 60 زيارة لمراكز تنظيم الأسرة لمتابعة سير العمل بها.

وأشار "النادي" إلى أنه تم عقد 640 ندوة، وتم تحويل عدد 1609 حالات إلى عيادات تنظيم الأسرة وعمل 10 بطاقات رقم قومي و86 شهادة ميلاد، كما شملت الأنشطة دورات تدريبية عن الأشغال اليدوية والخياطة.
صحة المنيا
صحة المنيا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صعق الطلاب وهتك عرضهم.. السجن 15 عاما لمدرس بقنا

13 مليار جنيه لرصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة بالمحافظات خلال عامين

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

الصور

image description

مراجعة تراخيص المطاعم العائمة ومراسى شارع النيل بالجيزة

image description

جامعة أسيوط تجري قرعة علنية لتوزيع 480 وحدة سكنية

image description

خطة للتوسع في إنشاء مزارع للثروة السمكية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجدد عقد التعاون المشترك مع شركة مصر للسياحة

image description

قافلة طبية لأهالى مساكن عثمان بـ6 أكتوبر (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«الصحة العالمية» تحدد شرطًا لانتهاء جائحة كورونا

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 في الوزارات والهيئات بجميع المحافظات

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من 4 أحكام قضائية بغرامات 6 ملايين جنيه بالزيتون

منوعات

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم 12-11-2020.. أمطار في الإسكندرية والوجه البحري

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 في الوزارات والهيئات بجميع المحافظات

بيع ألماسة وردية نادرة بمزاد في جنيف مقابل 26.6 مليون دولار

بعد «سبوتنيك V».. روسيا تعلن عن عقار جديد لعلاج كورونا

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

الفنان على المنسى وفرقة «كردان» فى بيت السحيمى

«أين تذهب هذا المساء».. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

تغريد فياض تتعاقد مع المفكر العربي علي «كلونومانيا»

اليوم.. مناقشة «الأميرة والرجل من العامة» للكاتب محمد إبراهيم طه