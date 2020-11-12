اليابان تسجل أكثر من 1600 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اليابان عن تسجيل أكثر من 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد أوائل العام الحالي.وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) اليوم الخميس، أن هذا الرقم يستند إلى حصيلة الأرقام التي تم تجميعها من المعلومات الرسمية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل هذه الحصيلة وسط مؤشرات عودة ظهور الإصابات في البلاد مع اقتراب فصل الشتاء.يُشار إلى أن اليابان سجلت أمس الأربعاء، 1547 إصابة بفيروس كورونا وذلك وفقًا للإحصائيات.