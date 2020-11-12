عودة طريق الباجور بعد رفع نواتج انقلاب سيارة نقل

انقلبت سيارة نقل ثقيل على الطريق الدائري الإقليمى المار من أمام محافظة المنوفية، وعطلت حركة المرور، وعلى الفور دفعت المحليات بمعداتها لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات.ووجه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بالدفع بمعداتها، لرفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمى، أمام منطقة سعد عطية، بالتنسيق مع إدارة المرور.وتمكنت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من رفع السيارة المقلوبة، وتسيير حركة سير السيارات مرة أخرى، فيما أكد محمد عزت، نائب رئيس مدينة الباجور لشئون القرى، عدم وقوع إصابات بشرية في الحادث، وأن حركة سير السيارات عادت إلى طبيعتها.